Il Capo unità operativa Palumbo va in pensione

Il saluto a colleghi e dipendenti nei locali comunali di piazza della Regione

A cura di Redazione Redazione
23 settembre 2015 10:26
Cronaca
95047.it Un saluto coinvolgente e commosso. Il momento della pensione per suggellare un iter professionale che lo ha visto, negli ultimi decenni, sempre in prima linea al Comune di Paternò. Il dirigente cultura e pubblica istruzione del municipio paternese, Orazio Palumbo, ha salutato colleghi, personale ed amministratori nei locali comunali di piazza della Regione. Presenti anche la giunta comunale ed il sindaco Mangano.
A Orazio Palumbo subentra Salvo Girianni.

