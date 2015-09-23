Il Capo unità operativa Palumbo va in pensione

Il saluto a colleghi e dipendenti nei locali comunali di piazza della Regione

95047.it Un saluto coinvolgente e commosso. Il momento della pensione per suggellare un iter professionale che lo ha visto, negli ultimi decenni, sempre in prima linea al Comune di Paternò. Il dirigente cultura e pubblica istruzione del municipio paternese, Orazio Palumbo, ha salutato colleghi, personale ed amministratori nei locali comunali di piazza della Regione. Presenti anche la giunta comunale ed il sindaco Mangano.

A Orazio Palumbo subentra Salvo Girianni.