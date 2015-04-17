Il Carnevale? Si recupera in estate

L'assessore Minutolo: "La data saltata del martedì grasso, all'interno di Roccanormanna

95047.it Il 17 ed il 22 febbraio scorsi era stato rinviato tutto a causa del maltempo. O, meglio, delle previsioni meteo. Martedì grasso saltato così come la prima domenica di Quaresima che qualche piccolo malumore (vista la data di avvicinamento alla Santa Pasqua) l'aveva pure creata. E, allora, si era deciso di spostare tutto a primavera: "Una cosa nuova", venne detto. Recuperare la mancata sfilata in maschera con l'arrivo della stagione più mite. Ebbene, l'arrivo della primavera non ha, però, portato il recupero della data. Saltato tutto? Macchè. Dall'assessorato allo spettacolo fanno sapere che si è cambiato programma: la sfilata di Carnevale verrà recuperata in estate all'interno del cartellone delle manifestazioni estive che verranno promosse.

"Abbiamo deciso di inserire il recupero di quella data che saltò per via del maltempo, in quella che sarà la prossima Roccanormanna o, comunque, all'interno di uno degli eventi che organizzeremo la prossima estate - precisa l'assessore Alfredo Minutolo -. Contiamo di stabilire quanto prima modi e data". Un Carnevale estivo, dunque. Una sorta di novità assoluta. Sperando che sia la volta buona.