IL CATANIA FC VINCE LA COPPA ITALIA 2024

In una calda giornata di sport e passione, il beach stadium di Torre Faro a Messina è stato il teatro di un emozionante derby tutto catanese, con in palio la prestigiosa Coppa Italia.

Davanti a 1.200 spettatori entusiasti, il Catania FC ha coronato il sogno di vincere il suo primo trofeo, superando per 5-4 i campioni in carica del Catania BS dopo un serratissimo extra time.

La partita, fin dall'inizio, ha mantenuto le promesse di spettacolarità e tensione agonistica.

Entrambe le squadre hanno dimostrato il loro valore sul campo, offrendo uno spettacolo di alto livello e regalando emozioni al pubblico presente. La grinta e la determinazione dei giocatori hanno reso ogni minuto del match avvincente, con continui capovolgimenti di fronte e gol spettacolari.

Il Catania BS, detentore del titolo, è sceso in campo con l'obiettivo di difendere il trofeo e confermare la propria superiorità, ma ha trovato nel Catania FC un avversario tenace e motivato, deciso a scrivere una nuova pagina della propria storia sportiva. I tempi regolamentari si sono conclusi in parità, costringendo le due squadre a giocarsi la vittoria nei tempi supplementari.

È stato proprio nell’extra time che il Catania FC ha trovato l'acuto decisivo, segnando il gol che ha sancito il 5-4 finale e scatenando la gioia incontenibile dei propri tifosi.

La vittoria del Catania FC è il frutto di un lavoro collettivo e della determinazione di tutto il team, guidato sapientemente dal proprio allenatore Angelo D’Amico.