Il Catania vince la Coppa Italia Serie C con un finale emozionante

Il Catania ha conquistato la Coppa Italia Serie C in una partita emozionante contro il Padova. Dopo un inizio incerto, gli ospiti hanno preso il comando del gioco con una rete di Bortolussi già al 3º minuto. Tuttavia, la reazione dei siciliani non si è fatta attendere e al 26º minuto Di Carmine ha pareggiato i conti trasformando un calcio di rigore.

La prima frazione di gioco si è conclusa con il Catania in vantaggio grazie alla rete di Cicerelli, che ha segnato nei minuti finali portando il punteggio sul 2-1. Il Padova ha cercato di reagire e al 74º minuto ha trovato il pareggio con una rete di Perrotta. Tuttavia, la situazione si è complicata per gli ospiti con l'espulsione diretta di Delli Carri solo tre minuti dopo.

L'espulsione ha rafforzato la fiducia dei padroni di casa, che hanno colto l'occasione per segnare il gol del vantaggio all'89º minuto con Marsura. Questo gol è stato fondamentale per il Catania, dato che avrebbe significato il passaggio del turno in caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari.

Nonostante la superiorità numerica del Catania, il Padova ha resistito e ha cercato di portare la partita ai calci di rigore. Tuttavia, al 120º minuto, Costantino ha segnato il gol decisivo che ha consegnato la Coppa Italia al Catania.

Questo successo è di grande importanza per il Catania, che ora ha la possibilità di accedere ai playoff, a patto di evitare la zona dei playout. Attualmente, il Catania ha un vantaggio di 2 punti sul sedicesimo posto, e questo risultato potrebbe dare una spinta alla squadra per terminare la stagione regolare in posizioni di classifica più elevate.