IL CAVALCAVIA SULLA SS 121 CHIUSO PER ALMENO ALTRI 20 GIORNI

Tra 20 giorni, se le condizioni meteo non saranno avverse, l’ANAS completerà i lavori per rendere nuovamente percorribile il ponte che fa da cavalcavia sulla Strada statale 121, a Valcorrente, in territorio di Paternò.

Nelle more, il tratto di Strada provinciale 15 interessato al cantiere continuerà a restare totalmente chiuso al transito veicolare.

“L’ulteriore chiusura del ponte dipende dall’ANAS, che sta eseguendo le opere di consolidamento. Le piogge delle scorse settimane hanno fatto slittare in avanti la conclusione dei lavori, dapprima fissati a metà ottobre. L’ANAS, preso atto del ritardo sul cronoprogramma, ha chiesto alla Città metropolitana di prorogare di venti giorni la riapertura della strada e, al riguardo, l’ing. capo Giuseppe Galizia ha firmato una nuova ordinanza, accogliendo la richiesta dell’ANAS.

Se le condizioni meteo non saranno di nuovo avverse il cantiere potrà essere chiuso entro metà novembre e così cesseranno i disagi per i numerosi utenti della strada. Si precisa che i lavori sono comunque necessari per la stabilità del sovrappasso e quindi va dato merito all’ANAS per l’intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza”.