“Il Centro disabili è al freddo”, l’amministrazione: “Intervento già in programma”

95047.it Un sopralluogo (avvenuto nella giornata di martedì scorso) da parte della commissione ai servizi sociali ed una interrogazione firmata dai consiglieri di minoranza Valore, Furnari, Mannino, Rau e Faranda. La questione? E’ quella legata al Centro per disabili di viale Kennedy. “Dal giorno della sua inaugurazione, ovvero da ottobre, è sprovvisto di tutte le utenze necessarie all'espletamento delle attività, riscaldamenti, pompe di calore, contratto Enel, allaccio metano e scaldabagno, col risultato che i locali sono perennemente al freddo, con i ragazzi costretti persino a pulirsi le mani con le salviettine, vista l'assenza di acqua calda - scrivono -. L'unica fonte di calore, è una piccola stufetta elettrica utilizzata per riscaldare la sala principale dove si svolgono le attività. Ma è davvero possibile che in quattro mesi, nessuno dell'Amministrazione si sia preoccupato di risolvere i disservizi presenti nella struttura?”.

E, ancora: “Come se ciò non bastasse, il 31 gennaio, scaduto il contratto con la cooperativa che gestisce il centro, le attività verranno interrotte, e i ragazzi rimarranno a casa senza sapere neppure quando riprenderanno le attività”.

A stretto giro di posta arriva la replica dell’assessore Salvatore Galatà: “Già dallo scorso Natale stiamo provvedendo a sistemare le cose: grazie alla collaborazione con alcune associazioni di volontariato, stiamo portando lì delle stufe in attesa - e non è un compito facile - di installarvi dei termoconvettori. Porteremo anche lo scaldabagno. Si tratta di uno sforzo non indifferente vista la difficoltà di reperire i fondi necessari. Mi sorprendo che chi ha voluto sollecitare l’interrogazione non abbia voluto prima contattarmi: avrei spiegato tranquillamente come stanno le cose. La scadenza del contratto della cooperativa? Non è affatto una novità: dobbiamo fare i conti con la burocrazia ed i fondi. Ma il Centro non chiuderà, resterà aperto alle attività ed in breve tempo riassegneremo il servizio”.