IL CENTRO TAEKWONDO MARLETTA "CONQUISTA" ROMA
Si è svolto a Roma nel week end del 2 e 3 Giugno 2018 la tredicesima edizione del “Torneo Kim e Liù Italy Open 2018”, ovvero la più grande gara a livello europeo interamente dedicata ai bambini, organizzato dalla Federazione Italiana Taekwondo.
Presenti 1.100 atleti da tutte le province italiane con 200 squadre partecipanti.
Ancora una volta grande soddisfazione in casa Taekwondo Marletta conquistando ben 9 medaglie, 6 ORO, 2 Argento e 1 Bronzo
- ORO: Marletta Asia,Grasso Antonio,Russo Giuseppe ,Befumo Francesco,
Befumo Rachele e Gemmellaro Antonino
- ARGENTO: Imbrogiano Matteo e Maurici Michael
- BRONZO: Ciccia Salvatore
Buona anche la prestazione di Borzì Francesco,Ludovica Grazioso,Virgillito Marika e Virgillito Gaetano che si fermano per pochi punti sfiorando la semifinale.
La squadra paternese CENTRO TAEKWONDO MARLETTA del maestro Tony Marletta ottiene il numero maggiore di medaglie tra tutte le società siciliane presenti.