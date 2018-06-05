IL CENTRO TAEKWONDO MARLETTA "CONQUISTA" ROMA

Si è svolto a Roma nel week end del 2 e 3 Giugno 2018 la tredicesima edizione del “Torneo Kim e Liù Italy Open 2018”, ovvero la più grande gara a livello europeo interamente dedicata ai bambini, organ...

A cura di Redazione 05 giugno 2018 08:12

Condividi