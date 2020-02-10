IL CENTRO TAEKWONDO MARLETTA CONTINUA A PORTARE MEDAGLIE D’ORO PATERNÓ
Si sono svolti a Barcellona Pozzo di Gotto, il Campionato interregionale Cadetti A (12-14 anni) e Juniores (15-17 anni)
Gli atleti del Team Marletta erano tutti alla loro prima esperienza nelle nuove classi di età o grado.
Ottimo il bottino con ben 2 ORO, 1 ARGENTO e 4 BRONZO.
• ORO per Marika Virgillito -37 kg,
Cintura nera, che non delude le aspettative del Maestro.
• ORO per Saliou Fall -41kg,
Vincendo 3 incontri per netta superiorità.
ARGENTO per Desirè Sanfilippo
• BRONZO per Aurelio Pennisi -51 Juniors che vince il primo incontro battendo il campione nazionale in carica in rappresentanza delle Fiamme Oro per 20 a 17 ma si ferma in semifinale contro un ottimo atleta tenendogli testa per tutto l’incontro perdendo in fine 20 a 18
•BRONZO per Ciccia Salvatore
•BRONZO per Catena Giorgia
•BRONZO per Peci Maurici
Ottimo test in previsione dei prossimi impegni nazionali e internazionali.