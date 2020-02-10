IL CENTRO TAEKWONDO MARLETTA CONTINUA A PORTARE MEDAGLIE D’ORO PATERNÓ

Si sono svolti a Barcellona Pozzo di Gotto, il Campionato interregionale Cadetti A (12-14 anni) e Juniores (15-17 anni)Gli atleti del Team Marletta erano tutti alla loro prima esperienza nelle nuove c...

A cura di Redazione 10 febbraio 2020 08:12

Condividi