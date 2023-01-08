IL CINEMA CHE VERRÀ, I PIÙ ATTESI DEL 2023

La pandemia ha insegnato a diffidare delle 'previsioni' e per il cinema è tutto un azzardo visto che l'unica previsione su cui scommettere è di avere sale di nuovo piene. Il sondaggio annuale di Fanda...

La pandemia ha insegnato a diffidare delle 'previsioni' e per il cinema è tutto un azzardo visto che l'unica previsione su cui scommettere è di avere sale di nuovo piene. Il sondaggio annuale di Fandango, il colosso Usa di rivendita biglietti, nello svelare che il titolo in cima alle aspettative 2023 è Guardiani della Galassia Vol. 3, rivela che 9 dei primi 10 film considerati imperdibili del 2023 sono sequel, tutti e dieci sono franchise.

Eccoli:

GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 3 con Chris Pratt e Zoe Saldana, (3 maggio); SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE (1 giugno); ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA (15 febbraio); JOHN WICK: CAPITOLO 4 con Keanu Reeves (23 marzo); INDIANA JONES E LA RUOTA DEL DESTINO con Harrison Ford (estate); AQUAMAN E IL REGNO PERDUTO con Jason Momoa e Ben Affleck (25 dicembre); MISSION: IMPOSSIBLE - DEAD RECKONING PARTE 1 con Tom Cruise nel nuovo sequel girato in Italia (14 luglio); THE HUNGER GAMES: LA BALLATA DELL'USIGNOLO E DEL SERPENTE (17 novembre); CREED III (3 marzo) e il film di SUPER MARIO BROS. (7 aprile).

Questi sono 10 blockbuster, ma sono molti altri i titoli su cui l'interesse è spasmodica. A cominciare da KILLERS OF THE FLOWER MOON, il nuovo Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro. E' chiaro poi che WONKA con Timotheè Chalamet (peraltro protagonista anche in DUNE 2 di Denis Villeneuve) nei panni del giovane Willy Wonka è in cima alla lista, come pure BARBIE con Margot Robbie e Ryan Gosling nella trasposizione ultra pop di Greta Gerwig e LA SIRENETTA Halle Bailey nel remake del classico Disney del 1989.

Tra i drammi NAPOLEON con la regia di Ridley Scott e Joaquin Phoenix imperatore e OPPENHEIMER di Christopher Nolan con Cillian Murphy. Ed è atteso il nuovo Wes Anderson con ASTEROID CITY e il 'solito' cast di stelle con Tom Hanks, Margot Robbie, Tilda Swinton, Scarlett Johansson.

Gennaio è il mese di BABYLON, il nuovo film di Damien Chazelle con Brad Pitt. Dal cinema europeo si attendono tanti titoli tra cui JEANNE DU BARRY con il ritorno di Johnny Depp e a Pasqua THE PALACE, la commedia nera di Roman Polanski con Mickey Rourke.

In Italia è l'anno del ritorno in sala di Garrone, Moretti e Bellocchio.