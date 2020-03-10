95047

IL COMUNE ATTIVA UNA SERIE DI SERVIZI A DOMICILIO PER OVER 65

I Servizi Sociali del Comune di Paternò si attivano, in questo momento di particolare apprensione per l'attuale situazione italiana causata dal contagio da Covid19 Coronavirus.Ai concittadini paternes...

10 marzo 2020 12:16
News
I Servizi Sociali del Comune di Paternò si attivano, in questo momento di particolare apprensione per l'attuale situazione italiana causata dal contagio da Covid19 Coronavirus.

Ai concittadini paternesi over 65 anni viene offerto un servizio di assistenza per la consegna di farmaci a domicilio, consegna della spesa a domicilio ed il ritiro di ricette mediche presso il proprio medico curante.

Il servizio è a cura dei Servizi Sociali del Comune di Paternò in collaborazione con ANPAS, Associazione Nazionale Carabinieri e Associazione Nazionale Finanzieri

