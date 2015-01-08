Il Comune avrebbe individuato il dipendente da inviare agli uffici del Giudice di Pace

Pare essersi risolta in extremis la questione legata all'organico di piazza della Regione

95047.it Alla fine, capre e cavoli sono stati salvati in extremis. Sarebbe stato, finalmente, individuato chi, tra i dipendenti comunali, verrà inviato agli uffici del Giudice di Pace scongiurandone così (almeno ad oggi) la chiusura. Si tratterebbe di una dipendente che fa parte del Corpo di polizia municipale e che a breve conseguirà la laurea in Giurisprudenza. La decisione finale? Sarebbe arrivata ieri al termine di un incontro risolutore che si è tenuto al Palazzo municipale. Insomma, in tre giorni si sarebbe risolta una questione che si trascinava da mesi. Corretto, tuttavia, attendere l'ufficialità della cosa. Apprendiamo, al contempo, che la dipendente degli uffici che era in malattia da giorni, è puntualmente rientrata al lavoro questa mattina. Coincidenze.