Il consiglio comunale dei piccoli studenti paternesi a Roma

Una grande esperienza di condivisione assieme alle istituzioni: e domani, l'udienza con il Santo Padre

95047.it Ieri, di buon mattino (alle 6), dall'aeroporto Fontanarossa di Catania è iniziata l'avventura del consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi di Paternò, per la visita a Roma delle principali sedi istituzionali della Repubblica Italiana. Il gruppo guidato dagli insegnanti referenti Antonella Asero, Maria Antonietta Craxi, Gianfranco Cotitta e dagli insegnanti accompagnatori che con competenza stanno seguendo questa bella trasferta nella Capitale, si è unito ai consiglio comunale dei ragazzi di Misterbianco e Sant'Agata li Battiati. L'attività è stata coordinata dal dirigente scolastico Adernò che con instancabile impegno e trascinante entusiasmo si occupa di promuovere e valorizzare con molteplici iniziative questa importante esperienza di educazione e formazione civica. Presenti il sindaco Mauro Mangano, il presidente del consiglio comunale Laura Bottino e gli assessori Valentina Campisano e Agostino Borzi, che hanno accompagnato i ragazzi e organizzato l'attività, che proseguirà fino a mercoledì. In questi giorni i ragazzi visiteranno il Quirinale, Montecitorio, la città di Roma. Nella mattina di mercoledì parteciperanno all'udienza con il Santo Padre, Papa Francesco.