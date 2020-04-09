IL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA ANNULLATO L’ORDINANZA DI DE LUCA

Annullata l’ordinanza del sindaco di Messina che limita gli spostamenti in Sicilia, attraverso lo Stretto, come misura contro il diffondersi del Covid-19. Il CDM segue il parere contrario del Consigli...

Annullata l’ordinanza del sindaco di Messina che limita gli spostamenti in Sicilia, attraverso lo Stretto, come misura contro il diffondersi del Covid-19. Il CDM segue il parere contrario del Consiglio di Stato sull’ordinanza del primo cittadino messinese, Cateno De Luca, che aveva deciso comunque di tirare dritto e non ritirarla. Adesso è ufficiale l’annullamento dell’ordinanza, che dovrà poi essere recepito con decreto della Presidenza della Repubblica.

Il documento, che era entrato in vigore ieri, imponeva a "chiunque intende fare ingresso in Sicilia attraverso il porto di Messina, sia che viaggi a piedi sia che viaggi a bordo di un qualsiasi mezzo di trasporto" l'obbligo di registrarsi, almeno 48 ore prima della partenza, sul sito comunale, fornendo una serie di dati identificativi e di informazioni personali, e di "attendere il rilascio da parte del Comune di Messina del nulla osta allo spostamento".