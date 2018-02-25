Il consiglio di Papa Francesco alla suora raffreddata: «Beva la grappa»

Il consiglio di Papa Francesco alla suora raffredata: «Beva la grappa

Papa Francesco non si smentisce e riesce a fare notizia anche quando si limita a dare qualche consiglio. È successo stamane alla parrocchia di San Gelasio, nella periferia romana di Ponte Mammolo, dove ha incontrata una suora influenzata: «Beva la grappa, è un autentico toccasana», è stato il consiglio che il Santo Padre le ha dispensato tra i sorrisi dei presenti.

L’aneddoto è stato raccontato nel corso della diretta di Tv 2000.

Sempre nella stessa giornata (e nella stessa parrocchia), Papa Francesco è stato protagonista di un altro simpatico episodio. Appena giunto a San Gelasio, infatti, il Pontefice ha ricevuto la tessera delle Acli. Un regalo, ovviamente. «Quanto devo pagare?», ha chiesto invece Papa Bergoglio con spontaneità alla presidente. In questo caso, a raccontare l’aneddoto è stato raccontato dalla presidente delle Acli di Roma, Lidia Borzì, nel corso della diretta di Tv2000. «Naturalmente – ha spiegato Borzì – era un dono simbolico.

La tessera era gratuita». La visita pastorale a San Gelasio si è trasformata per Papa Francesco in un grande bagno di folla.

La parrocchia attendeva un Pontefice da 46 anni.