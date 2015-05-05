Il consiglio vara il Piano cimiteriale

Fallica: "Dopo più di due anni di continue sollecitazioni verso l'amministrazione e gli uffici". E dire che c'era chi aveva chiesto il rinvio a giovedì

95047. Ieri sera l'assise comunale ha approvato il Piano cimiteriale. Una querelle che si trascinava da anni e che ieri ha, finalmente, trovato un punto d'approdo finale. E dire che, dopo il semaforo verde del consiglio al Patto per il Fiume, c'era anche chi aveva chiesto il rinvio del consesso a giovedì sera. La proposta, per fortuna, è stata rigettata. In poco meno di trequarti d'ora, è arrivato il via libera al Piano.

"E' stato finalmente approvato da Consiglio Comunale, dopo più di due anni di continue sollecitazioni verso l'amministrazione e gli uffici competenti, ed in una sola seduta, il Piano Cimiteriale - spiega il consigliere comunale, Salvatore Fallica - strumento fondamentale per dare risposte concrete ai cittadini in termine di servizi e di posti disponibili presso il nuovo cimitero. Tale decisione, rende disponibili le tombe: 384 con 1920 posti, cappelle 80 con 1280 posti e 11 cappelle per le confraternite con 880 posti, e infine i 2.726 loculi che saranno assegnati in base alle esigenze.

Il piano comporterà lavoro per le imprese locali, miglioramento dei servizi nei cimiteri, ed entrate finanziarie per il Comune(in questo momento più che mai importanti), tutto senza sostenere alcun costo da parte del comune.

Su mio suggerimento, inoltre, abbiamo sollecitato gli uffici e l'Amministrazione a portare in Commissione e quindi in Consiglio il Bando, per stabilire insieme i criteri di assegnazione e costruttivi, considerata la vetustà del vecchio regolamento, vecchio di 60 anni, e fatto per il Cimitero Monumentale, adottando una delibera di indirizzo invece che un nuovo regolamento, accorciando di molto i tempi. Risposte concrete del consiglio comunale alla città".