IL DALAI LAMA IN SICILIA: L’ARRIVO ALL'AEROPORTO DI CATANIA

I sindaci di Messina, Renato Accorinti, e di Catania, Enzo Bianco, hanno accolto oggi all’aeroporto Fontanarossa di Catania, Sua Santità il XIV Dalai Lama, Tenzin Gyatso, in visita domani, sabato 16, al Teatro Antico di Taormina e domenica 17 al Teatro Vittorio Emanuele di Messina. Il leader spirituale del Tibet e Premio Nobel per la Pace, nel suo tour italiano di cinque tappe, si recherà anche a Palermo lunedì 18, e poi a Firenze e Pisa.

foto pagina facebook aeroporto di Catania