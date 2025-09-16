Il direttore sanitario Giuseppe Angelo Reina si dimette dall’Asp dopo l’indagine per violenza sessuale

L’Azienda sanitaria provinciale di Catania ha ufficializzato le dimissioni di Giuseppe Angelo Reina, 63 anni, direttore sanitario già sospeso dall’incarico a seguito di un’indagine per violenza sessua...

L’Azienda sanitaria provinciale di Catania ha ufficializzato le dimissioni di Giuseppe Angelo Reina, 63 anni, direttore sanitario già sospeso dall’incarico a seguito di un’indagine per violenza sessuale.

Il provvedimento è stato accolto dal direttore generale dell’Asp, che ha preso atto della scelta del medico, presentata formalmente il 15 settembre 2025.

Secondo l’accusa della Procura di Catania, durante il periodo in cui ricopriva il ruolo di primario in un reparto dell’ospedale di Paternò, Reina avrebbe tenuto “comportamenti espliciti e pressanti, finalizzati a ottenere prestazioni sessuali da personale femminile”, anche nel corso dei turni di lavoro.

Il gip ha tuttavia ravvisato gravi indizi soltanto in uno dei casi contestati, quello relativo a una collega medico chirurgo che sarebbe stata costretta a subire atti sessuali.

Le dimissioni, accolte tramite apposita delibera, chiudono la parentesi amministrativa del dirigente sanitario, ma non quella giudiziaria: l’inchiesta resta infatti aperta e dovrà stabilire la fondatezza delle accuse.

Assistito dagli avvocati Enzo Mellia, Rosario Pennisi e Orazio Consolo, Reina ha risposto a tutte le domande nell’interrogatorio di garanzia davanti al gip Fabio Di Giacomo Barbagallo. La difesa ha definito la vicenda una “genesi anomala dell’inchiesta” e ha parlato di una condotta difensiva “coerente” da parte del loro assistito.