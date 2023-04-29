Il FC Belpasso pronto per la finale play off del Girone C

Vigilia di gara, per il Belpasso, atteso domani dalla finale play off del Girone C che lo opporrà al Catania San Pio X.I biancazzurri torneranno in campo due settimane dopo la vittoriosa sfida di semi...

Vigilia di gara, per il Belpasso, atteso domani dalla finale play off del Girone C che lo opporrà al Catania San Pio X.

I biancazzurri torneranno in campo due settimane dopo la vittoriosa sfida di semifinale con il Città di Aci Sant'Antonio. I catanesi, invece, nel turno precedente hanno avuto la meglio, a domicilio, sulla RSC Riposto. Bilancio in equilibrio, tra i due club, almeno per le sfide relative al campionato, con una vittoria a testa. Al 3-0 belpassese del settembre scorso ha riposto il 3-2 dei biancorossi, a gennaio. Equilibrio che promette di ripetersi nel match che animerà il “Nuccio Marino”, sede di gara determinata dal miglior piazzamento del Belpasso in regular season, e che darà agli uomini di Dario Suriano il vantaggio del doppio risultato a disposizione, in caso di parità anche dopo gli eventuali tempi supplementari.

In casa Belpasso è l'esperto difensore Simone Milizia a fare il punto: “Nello spogliatoio l'atmosfera è quella che ci si aspetta in un gruppo che deve affrontare una gara del genere. Siamo carichi, pronti. Abbiamo tanta voglia che sia già domani per giocare questa partita. Con i ragazzi, da prima della semifinale con l'Aci Sant'Antonio, ci siamo ripromessi di dare tutto e quella gara ne è stata la dimostrazione. Abbiamo fatto una partita di sacrificio e quella di domani sarà una gara identica. Ci vorranno anche determinazione e concentrazione. Vedo tutto questo nei miei compagni e sono fiducioso, perché so che siamo un gruppo con qualità importanti. In questa stagione abbiamo avuto tante delusioni, dovute a tanti problemi. Abbiamo fatto gare che non sono da noi. Adesso abbiamo tutta la rabbia e la voglia di dimostrare a tanti qual è il nostro valore. Sarà una partita complicata, la San Pio ha vinto su un campo difficile, come quello di Riposto. Qualche mese fa abbiamo provato il sapore della sconfitta in casa loro. Sappiamo che tipo di gara sarà. Sarà importantissimo il sostegno del pubblico. Avere il loro incitamento è fondamentale per l'agonismo e l'adrenalina che dovremo mettere per vincere una gara come questa”.

FC BELPASSO – CATANIA SAN PIO X

Arbitro: Paolo Lo Surdo, sezione di Messina

Primo assistente: Davide Orazio Belfiore, sezione di Acireale

Secondo assistente: Edoardo Pennisi, sezione di Catania

Calcio d'inizio ore 16:00.