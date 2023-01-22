IL FREDDO NON MOLLA LA PRESA, ANCORA INSTABILITÀ E NEVE IN SICILIA

Durante la settimana appena trascorsa si è assistito ad una radicale modifica dell’impianto barico sul vecchio continente dovuto ad un indebolimento del Vortice Polare con conseguente rallentamento de...

Durante la settimana appena trascorsa si è assistito ad una radicale modifica dell’impianto barico sul vecchio continente dovuto ad un indebolimento del Vortice Polare con conseguente rallentamento delle correnti zonali che, da un lato ha determinato una rimonta verso il nord Atlantico dell‘anticiclone delle Azzorre, ma al contempo ha favorito la discesa verso il Mediterraneo centro occidentale di un’ampia saccatura in seno alla quale vi erano una serie di impulsi perturbati nord atlantici accompagnati da masse d’aria fredda di origine artico marittima.

Una volta giunta sul Mediterraneo centro occidentale ha dato vita alla formazione di un’intensa circolazione depressionaria che oltre a portare pioggia e vento ha determinato un sensibile calo delle temperature con il ritorno della neve lungo le aree montuose dell’isola, specie lungo quelle presenti lungo la Sicilia centro settentrionale ed in misura minore lungo i monti Iblei.

Anche nei giorni a seguire, riporta il sito centrometeosicilia, l’instabilità ed il freddo continueranno ad essere protagonisti del tempo in Sicilia, dato che sul Mediterraneo centrale rimarrà presente una circolazione di bassa pressione alimentata da masse d’aria fredda provenienti dal nord Europa che successivamente andranno ad interagire con una circolazione depressionaria che si andrà a scavare tra il Canale di Sicilia ed il nord Africa, e che in seguito tra la giornata di mercoledì e la giornata di giovedì andrà a determinare una nuova fase di tempo instabile ma a cui sarà associato un parziale incremento delle temperature, in quanto giungeranno delle masse d’aria più umide e temperate provenienti dal basso Mediterraneo e dal nord Africa.

Ma adesso dopo questa analisi diamo uno sguardo al tempo previsto per i prossimi giorni.

EVOLUZIONE

Tempo previsto per Lunedì 23 gennaio

Fin dal mattino avremo condizioni di cielo nuvoloso ovunque, con la nuvolosità che risulterà più compatta ed estesa lungo il settore centro occidentale dell’isola, dove avremo la possibilità di precipitazioni a carattere di moderata intensità, che risulteranno nevose a partire dai 700/ 800 metri sulla Sicilia nord occidentale e dai 900/1000 metri lungo il settore orientale e sud orientale dell’isola, anche se qui i fenomeni risulteranno poco frequenti e per lo più di debole intensità. §

I venti risulteranno deboli o al più moderati dai quadranti sud occidentali.

Mari generalmente mossi.

Temperature stazionarie o in lieve locale aumento.

Tempo previsto per Martedì 24 gennaio

Giornata che in gran parte del territorio regionale sarà caratterizzata dalla spiccata variabilità, con la nuvolosità che risulterà più compatta lungo il settore centro occidentale dell’isola, dove non mancheranno le precipitazioni e qualche locale rovescio, risultando a carattere nevoso a partire dai 900/1000 metri.

Nel corso della serata si assisterà lungo la Sicilia sud occidentale ad un’ulteriore intensificazione della nuvolosità, a cui potranno essere associate delle precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, specie lungo il Canale di Sicilia e le isole minori, come Pantelleria.

I venti risulteranno da deboli a moderati dai quadranti meridionali.

Mari generalmente mossi.

Temperature in generale lieve aumento.

Tempo previsto per Mercoledì 25 gennaio

Giornata che vedrà fin dalle prime ore del mattino condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, con la nuvolosità ed i fenomeni che risulteranno più presenti lungo il settore meridionale ed orientale siculo, con neve oltre i 1000/1100 metri di quota. In serata ulteriore intensificazione della nuvolosità, specie lungo il settore meridionale ed orientale dell’isola, dove giungeranno delle precipitazioni diffuse che localmente potranno essere di forte intensità assumendo carattere di rovescio o temporale, specie in tarda serata.

I venti saranno da moderati a forti e proveranno mediamente dai quadranti orientali.

Mari da mossi a molto mossi specie il mar Ionio, dove diverrà localmente agitato con mareggiate lungo le coste esposte. Temperature in lieve ed ulteriore aumento.