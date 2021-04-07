IL “GIALLO” DI DENISE: “NON È LEI”, DICE UN SITO. MA L’AVVOCATO SMENTISCE

A poche ore dalla messa in onda del programma tv in Russia, nasce un “caso” sulle presunte dichiarazioni (poi smentite categoricamente) da parte dell’avvocato Giacomo Frazzitta, legale dei genitori di...

A poche ore dalla messa in onda del programma tv in Russia, nasce un “caso” sulle presunte dichiarazioni (poi smentite categoricamente) da parte dell’avvocato Giacomo Frazzitta, legale dei genitori di Denise Pipitone.

Il sito “fanpage.it” ha infatti attribuito al legale la conferma che la giovane Olesya Rostova non sarebbe certamente Denise.

Lo stesso Frazzitta ha però smentito categoricamente : “Leggo sui social ricostruzioni fantasiose e mie presunte dichiarazioni. Ribadisco di essermi limitato a trasmettere alla Procura di Marsala l’esito della documentazione scientifica che mi è stata inviata ieri e di non avere fatto alcun anticipazione circa l’esito degli esami sulla ragazza che sarà reso noto nel corso della trasmissione di stasera sulla tv russa“.

Lo afferma l’avvocato Giacomo Frazzitta, che assiste i genitori di Denise Pipitone, commentando indiscrezioni secondo le quali il legale avrebbe dichiarato che gli esami su Olesya, la ragazza russa protagonista di un talk show della tv russa, escluderebbero con certezza che si tratti della bimba scomparsa a Mazara del Vallo.

Questa sera, su Rai3, la puntata di Chi l’ha Visto? dove interverrà l’avvocato.