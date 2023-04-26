IL GIANDUIOTTO PERNIGOTTI CAMBIA LOOK, LA CARTA È COLOR RAME

Il gianduiotto Pernigotti cambia look.E' questa una delle principali novità annunciate dall'azienda di Novi Ligure in occasione di Ism, la maggiore fiera mondiale sul settore dei dolciumi e degli snac...

E' questa una delle principali novità annunciate dall'azienda di Novi Ligure in occasione di Ism, la maggiore fiera mondiale sul settore dei dolciumi e degli snack, che ha aperto ieri a Colonia in Germania.

Durante la manifestazione, Pernigotti ha anche svelato il nuovo marchio, che è stato rinnovato "per renderlo più essenziale e moderno". Dopo oltre un secolo abbandona lo storico incarto metallizzato dorato per adottarne uno nuovo color rame. Le nuove confezioni di gianduiotti arriveranno in ottobre in tutti i punti vendita.

"Con queste novità parte il piano di rilancio di Pernigotti, che prevede un'importante attività per il riposizionamento in Italia di questa marca storica, ma anche un forte impegno per conquistare i mercati internazionali, che sono molto interessati alla nostra produzione", ha dichiarato Luigi Leonetti, direttore Commerciale di Pernigotti e Walcor, aziende dolciarie controllate dal gruppo JP Morgan.

"Nell'ambito di questo piano di rilancio, abbiamo ritenuto che fosse giunto il momento di rinnovare anche il look e la ricetta di un prodotto così iconico come il Gianduiotto, restando però assolutamente fedeli alla tradizione ultrasecolare di questo cioccolatino famoso in tutto il mondo". (ANSA).