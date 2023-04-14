Casinò online: al top quelli che offrono tutti i giochi

Il settore del gioco online continua a macinare risultati positivi, mese dopo mese. Non si è avuto, infatti, anche con il completo rientro alla normalità, il temuto effetto post pandemia, con il ritor...

Il settore del gioco online continua a macinare risultati positivi, mese dopo mese. Non si è avuto, infatti, anche con il completo rientro alla normalità, il temuto effetto post pandemia, con il ritorno al gioco dal vivo, di persona, a scapito di quello a distanza. In realtà quasi tutte le proposte di gioco sul web registrano numeri in crescita, comprese quelle degli online live casinò, che offrono una modalità di intrattenimento a metà strada tra quella virtuale e quella in presenza.

Registrarsi a un sito di gioco non è più una scelta obbligata, ma resta la preferita da tantissimi giocatori, che apprezzano tutti i vantaggi offerti dall’online gaming. Il risultato è che i siti top, recensiti anche su imiglioricasinoonline.net, registrano costantemente numeri in ascesa, dimostrando un trend positivo che non accenna a fermarsi.

I numeri di marzo

Un’analisi dei dati più recenti a disposizione, evidenzia una crescita delle giocate anche rispetto allo stesso periodo del 2022. Nei giochi dei siti online e nei casinò live AAMS sono stati spesi, nel mese di marzo di quest’anno, 196,8 milioni di euro. Questo dato rappresenta un incremento del 26,6% rispetto a un anno fa.

Il successo del settore però non si riflette allo stesso modo su tutti gli operatori online. A guadagnare quote di mercato sono in modo particolare siti di gioco già leader di settore, che rappresentano il meglio dell’offerta di gioco made in Italy.

Stiamo parlando di piattaforme di gioco e live online casinò come Lottomatica, che rispetto a marzo 2022 ha registrato un aumento nelle quote di mercato della spesa in giochi del 12,5%. Bene anche Sisal, che si posiziona al secondo posto, con una crescita del 4% e in terza posizione, Snaitech che attualmente detiene l’8,1% del mercato.

Non tutti gli operatori hanno fatto registrare lo stesso successo. Basta guardare la quarta e quinta posizione della classifica, che senza dubbio testimoniano buone performance, ma evidenziano una diminuzione rispetto allo stesso mese del 2022. Si tratta di Pokerstars con un deciso calo del 23,4% di quote di mercato e 888 con un meno 4,7%.

Il successo del casino online live

Tra gli elementi che attualmente fanno da traino nella modalità di gioco a distanza c’è anche il casinò live online. Si tratta di un’opportunità che offre ai giocatori tutti i vantaggi del gioco online, insieme a quelli del gioco dal vivo. Il risultato di questo mix è un’esperienza ludica coinvolgente a più livelli, che mette il giocatore al centro.

Come le altre modalità di gioco online, i migliori casino live offrono vantaggi come bonus di benvenuto da spendere sui giochi preferiti, accessibilità da desktop e dispositivi mobili, orari adatti a tutte le esigenze e anche una proposta di giochi di tutti i tipi. Accanto ai classici casinò games, ci sono i game show. Si tratta della proposta accessibile a tutti, di popolari giochi come Chi vuol essere Milionario, La Ruota della fortuna e altri quiz della tv. Qui il giocatore può realizzare il sogno di essere protagonista di un’esperienza unica e tentare di portarsi a casa ricchi premi.

Oppure è possibile provare, in modalità live, altre tipologie di gioco, magari già apprezzate nella versione software. Come nei casinò tradizionali, c’è un croupier collegato in diretta streaming a gestire le attività, le sale sono collegate con altri giocatori. L’interazione e lo scambio continuo creano un’esperienza coinvolgente, arricchita da strumenti tecnologici per gestire le proprie giocate.

Online anche i giochi della tradizione

Un’altra caratteristica che rende i casinò online più competitivi è l’offerta di giochi, sempre più ampia e in grado di soddisfare anche i giocatori più tradizionalisti, oltre che quelli più esigenti. Chi si aspetta di trovare sui siti di gioco online solo roulette e slot machine, resterà sorpreso dalla varietà delle proposte, più che dalla loro abbondanza. Le piattaforme che occupano le prime posizioni per quanto riguarda le quote di mercato, sono anche quelle con un ventaglio di offerta più ampio. Questo comprende anche i giochi tradizionali, proposti in genere nella sezione Lotterie.

Si tratta del Lotto, Superenalotto e di tutti i giochi a estrazione numerica che generalmente vengono praticati dal tabaccaio sotto casa. Online è possibile acquistare anche i Gratta&Vinci e scoprire subito se si è fortunati. I casinò online più apprezzati offrono anche i classici giochi di carte, da quelli che rimandano all’infanzia, a quelli praticati nei circoli e nei bar. Scopa, Tressette, Asso Piglia Tutto, Sette e mezzo, Briscola, e molti altri giochi della tradizione italiana sono proposti in versione software. Non solo tornei di poker dunque, nei casinò online è possibile anche battere i propri amici a Scala 40.