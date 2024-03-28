IL GIOVANISSIMO PATERNESE GIORGIO CONQUISTA IL TITOLO ITALIANO DI LOTTA LIBERA

In una giornata di festa e di trionfi per lo sport italiano, il piccolo grande atleta Giorgio Calcaterra, originario di Paternò, ha scritto una pagina importante della sua giovane carriera, laureandos...

In una giornata di festa e di trionfi per lo sport italiano, il piccolo grande atleta Giorgio Calcaterra, originario di Paternò, ha scritto una pagina importante della sua giovane carriera, laureandosi campione italiano di lotta nello stile libero nella categoria dei 52 kg.

All'età di soli 14 anni, Giorgio ha dimostrato una maturità e una determinazione sul tatami che pochi possono vantare.

La sua straordinaria partecipazione al campionato si è concretizzata con la dominazione assoluta in tutti i 5 incontri disputati, inclusa la fase di qualificazione che lo ha portato dritto agli ottavi di finale. L'abilità tecnica del giovane lottatore è stata evidente in ogni match, conclusi tutti anticipatamente per superiorità tecnica o per schiena, senza che Giorgio subisse nemmeno un punto dai suoi avversari. Le vittorie in semifinale contro Cosci e nella finalissima contro Occhionorelli hanno suggellato il suo successo, consacrandolo campione nazionale.

Questo risultato non è solo un'importante medaglia d'oro per il giovanissimo atleta, ma anche il punto di partenza per una carriera che si preannuncia brillante.

Sotto la guida esperta di coach Riccardo Niccolini, Giorgio si sta già preparando per affrontare nuove sfide internazionali, tra cui un prestigioso torneo in Romania e il prossimo Campionato Europeo di categoria in Grecia, grazie anche alla sua meritata convocazione nella nazionale giovanile.

La gioia per questo incredibile traguardo è palpabile nelle parole dei genitori, Lorena e Salvo, che non hanno mancato di esprimere il loro orgoglio e il loro amore per Giorgio: “Grazie per l’emozione, sei il nostro orgoglio. Tantissimi sacrifici e molta preparazione sono finalmente stati ripagati. Grazie a tutti coloro che ci sono stati vicini in questo percorso. Con questo successo inizia un nuovo capitolo, ti auguriamo solo il meglio. Sei il nostro campione e ti amiamo tantissimo per tutto quello che sei e stai diventando. Continua così.”

FOTO FEDERAZIONE ITALIANA LOTTA