IL GIRO DI SICILIA: LE SQUADRE INVITATE E LE 4 MAGLIE
È stato annunciato l'elenco delle squadre che vedremo al via del terzo Giro di Sicilia Eolo, in programma dal 12 al 15 aprile, organizzato da RCS Sport in collaborazione con la Regione Siciliana.Sono...
È stato annunciato l'elenco delle squadre che vedremo al via del terzo Giro di Sicilia Eolo, in programma dal 12 al 15 aprile, organizzato da RCS Sport in collaborazione con la Regione Siciliana.
Sono tre i team della categoria UCI World Tour, Astana Qazaqstan Team, Intermarchè-Wanty-Gobert Matériaux e Trek-Segafredo, ai quali andranno aggiunti quattro UCI Pro Teams, undici UCI Continental Teams e la Nazionale Italiana di Daniele Bennati.
Tra i nomi attesi al via figurano quelli di Vincenzo Nibali, vincitore di tutti e tre i grandi giri, oltre che de Il Lombardia, Milano-Sanremo e dell'ultima edizione de Il Giro di Sicilia Eolo, Damiano Caruso, secondo all'ultimo Giro d'Italia e che correrà con la Nazionale Italiana, il Campione del Mondo su strada Under 23 Filippo Baroncini, Domenico Pozzovivo e Chad Haga, vincitori di tappa al Giro d'Italia, Diego Rosa, Louis Meintjes, Andrii Ponomar, Benjamin King e Boy Van Poppel.
4 tappe dal percorso variegato che metterà alla prova velocisti, finisseur e scalatori. Un appuntamento importante per l’Isola che quest’anno sarà anche protagonista con le prime due tappe italiane dopo la partenza del Giro d’Italia dall’Ungheria
IL GIRO DI SICILIA EOLO, 12-15 aprile (19 formazioni di 7 corridori ciascuna: 3 UCI WorldTeams, 4 UCI ProTeams, 11 UCI Continental Teams e la Selezione Nazionale Italiana)
ASTANA QAZAQSTAN TEAM
INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX
TREK – SEGAFREDO
NAZIONALE ITALIANA
BARDIANI CSF FAIZANE'
DRONE HOPPER - ANDRONI GIOCATTOLI
EOLO-KOMETA CYCLING TEAM
HUMAN POWERED HEALTH
EF EDUCATION - NIPPO DEVELOPMENT TEAM
BIESSE-CARRERA
COLOMBIA TIERRA DE ATLETAS GW SHIMANO
CYCLING TEAM FRIULI ASD
D'AMICO UM TOOLS
GIOTTI VICTORIA SAVINI DUE
MG.K VIS COLORS FOR PEACE VPM
TEAM CORRATEC
TEAM QHUBEKA
WORK SERVICE - VITALCARE – DYNATEK
ZALF EUROMOBIL FIOR
Nei prossimi giorni verrà annunciato l'elenco partenti ufficiale. Per maggiori informazioni sulla corsa, inclusi percorsi, maglie e sponsors, visitate il sito cliccando su questo link.
LE MAGLIE UFFICIALE DE IL GIRO DI SICILIA EOLO
Le maglie di leader de Il Giro di Sicilia Eolo sono prodotte con tessuti SITIP e disegnate da GOBIK.
Maglia Giallo Rossa, leader della classifica generale, sponsorizzata Regione Siciliana
Maglia Ciclamino, leader della classifica a punti, dedicata al Made in Italy
Maglia Verde Pistacchio, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata Enel Green Power
Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, nato dopo il 01/01/1997, sponsorizzata ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo