IL GIRO DI SICILIA: LE SQUADRE INVITATE E LE 4 MAGLIE

È stato annunciato l'elenco delle squadre che vedremo al via del terzo Giro di Sicilia Eolo, in programma dal 12 al 15 aprile, organizzato da RCS Sport in collaborazione con la Regione Siciliana.

Sono tre i team della categoria UCI World Tour, Astana Qazaqstan Team, Intermarchè-Wanty-Gobert Matériaux e Trek-Segafredo, ai quali andranno aggiunti quattro UCI Pro Teams, undici UCI Continental Teams e la Nazionale Italiana di Daniele Bennati.

Tra i nomi attesi al via figurano quelli di Vincenzo Nibali, vincitore di tutti e tre i grandi giri, oltre che de Il Lombardia, Milano-Sanremo e dell'ultima edizione de Il Giro di Sicilia Eolo, Damiano Caruso, secondo all'ultimo Giro d'Italia e che correrà con la Nazionale Italiana, il Campione del Mondo su strada Under 23 Filippo Baroncini, Domenico Pozzovivo e Chad Haga, vincitori di tappa al Giro d'Italia, Diego Rosa, Louis Meintjes, Andrii Ponomar, Benjamin King e Boy Van Poppel.

4 tappe dal percorso variegato che metterà alla prova velocisti, finisseur e scalatori. Un appuntamento importante per l’Isola che quest’anno sarà anche protagonista con le prime due tappe italiane dopo la partenza del Giro d’Italia dall’Ungheria

IL GIRO DI SICILIA EOLO, 12-15 aprile (19 formazioni di 7 corridori ciascuna: 3 UCI WorldTeams, 4 UCI ProTeams, 11 UCI Continental Teams e la Selezione Nazionale Italiana)

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX

TREK – SEGAFREDO

NAZIONALE ITALIANA

BARDIANI CSF FAIZANE'

DRONE HOPPER - ANDRONI GIOCATTOLI

EOLO-KOMETA CYCLING TEAM

HUMAN POWERED HEALTH

EF EDUCATION - NIPPO DEVELOPMENT TEAM

BIESSE-CARRERA

COLOMBIA TIERRA DE ATLETAS GW SHIMANO

CYCLING TEAM FRIULI ASD

D'AMICO UM TOOLS

GIOTTI VICTORIA SAVINI DUE

MG.K VIS COLORS FOR PEACE VPM

TEAM CORRATEC

TEAM QHUBEKA

WORK SERVICE - VITALCARE – DYNATEK

ZALF EUROMOBIL FIOR

Nei prossimi giorni verrà annunciato l'elenco partenti ufficiale. Per maggiori informazioni sulla corsa, inclusi percorsi, maglie e sponsors, visitate il sito cliccando su questo link.

LE MAGLIE UFFICIALE DE IL GIRO DI SICILIA EOLO

Le maglie di leader de Il Giro di Sicilia Eolo sono prodotte con tessuti SITIP e disegnate da GOBIK.

Maglia Giallo Rossa, leader della classifica generale, sponsorizzata Regione Siciliana

Maglia Ciclamino, leader della classifica a punti, dedicata al Made in Italy

Maglia Verde Pistacchio, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata Enel Green Power

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, nato dopo il 01/01/1997, sponsorizzata ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo