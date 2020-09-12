IL GIRO D’ITALIA SARÀ SENZA PUBBLICO, DECISIONE DEL PREFETTO

Sono stati esaminati in sede di Comitato provinciale per l'Ordine e la sicurezza pubblica, appositamente convocato dal Prefetto di Catania, Claudio Sammartino, i prossimi eventi sportivi in programma...

Sono stati esaminati in sede di Comitato provinciale per l'Ordine e la sicurezza pubblica, appositamente convocato dal Prefetto di Catania, Claudio Sammartino, i prossimi eventi sportivi in programma in questa provincia ai fini della pianificazione delle conseguenti misure di safety e security .

Alla riunione hanno partecipato l'Assessore Regionale al Turismo, il Questore, i Comandanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, i Dirigenti del Dipartimento e della Sezione di Polizia Stradale, il Direttore Generale dell'ASP e il rappresentante del Commissario ad acta per l'emergenza Covid, il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, il Dirigente dell'Ispettorato ripartimentale delle Foreste.

Con riguardo al primo evento costituito dalla gara ciclistica di mountain bike denominata Etna Marathon 2020, prevista per il 20 settembre prossimo, che attraverserà territori montani di diversi Comuni della zona nord orientale dell'Etna con partenza ed arrivo al Comune di Milo, gli organi sanitari , alla luce dell'attuale situazione epidemiologica, hanno segnalato la necessità di mantenere rigorosamente le misure di distanziamento sociale, evitando assembramenti, e le altre misure precauzionali previste in occasione della manifestazione e soprattutto nei momenti della partenza e dell'arrivo.

E ciò anche in osservanza delle disposizioni governative vigenti per il contenimento della diffusione del virus COVID 19 che prevedono il divieto della partecipazione di pubblico.

In tale ottica gli organizzatori dovranno predisporre adeguate misure organizzative e opportune iniziative di informazione ai fini del rispetto del divieto di pubblico alla partenza e all'arrivo e nei punti del percorso.

L'Assessore regionale, condividendo tale impostazione e l'esigenza della massima cautela e della migliore osservanza delle misure di contenimento, solleciterà a sua volta gli organizzatori a porre in essere quanto richiesto.

All'esito del confronto sono stati, altresì, disposti servizi di prevenzione e controllo, anche con il concorso dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste e delle Polizie Municipali, per tutta la durata della manifestazione che saranno pianificati in dettaglio in apposito tavolo tecnico convocato per i prossimi giorni presso la locale Questura.

Altro appuntamento significativo è previsto il 5 e 6 ottobre per lo svolgimento della 3° e 4° tapa del 103° Giro d'Italia e del connesso 2° Giro E-bike che toccherà diversi comuni della provincia.

Sono state preliminarmente prese in esame le linee fondamentali cui dovranno ispirarsi le misure di safety e security, fermo restando il divieto di partecipazione del pubblico.

A tal riguardo saranno effettuati, sin dai prossimi giorni, i necessari approfondimenti e sopralluoghi con la partecipazione degli organismi ed enti interessati.