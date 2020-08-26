IL GOVERNO HA IMPUGNATO L’ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE NELLO MUSUMECI

Il Governo ha impugnato l'ordinanza del presidente della Sicilia Nello Musumeci che prevede la chiusura degli hotspot e dei centri di accoglienza per migranti presenti sull'isola.Il ricorso è stato no...

Il Governo ha impugnato l'ordinanza del presidente della Sicilia Nello Musumeci che prevede la chiusura degli hotspot e dei centri di accoglienza per migranti presenti sull'isola.Il ricorso è stato notificato alla controparte. Alla base dell'impugnazione la considerazione che la gestione del fenomeno migratorio è competenza dello Stato, non delle Regioni. Il governo centrale vuole riaffermare la sua competenza sui migranti. "Mi verrebbe da dire: bene, la eserciti pure e intervenga come non ha fatto in questi mesi", ha commentato Musumeci." La Sicilia difenderà la propria decisione davanti al giudice amministrativo. Ma nessuno pensi che un ricorso possa fermare la nostra doverosa azione di tutela sanitaria. Compete a noi e non ad altri. E su questa strada proseguiremo", ha concluso. (ANSA).