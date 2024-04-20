IL GRANDE TUCCIO MUSUMECI FESTEGGIA IL SUO NOVANTESIMO COMPLEANNO: UNA VITA DEDICATA ALLA MAGIA DEL TEATRO

Concetto Musumeci compie 90 anni. L’attore teatrale catanese meglio noto come Tuccio ha calcato i maggiori palcoscenici nazionali e internazionali. La sua carriera è cominciata con il cabaret e l’avan...

Concetto Musumeci compie 90 anni.

L’attore teatrale catanese meglio noto come Tuccio ha calcato i maggiori palcoscenici nazionali e internazionali. La sua carriera è cominciata con il cabaret e l’avanspettacolo in compagnia di Pippo Baudo nella Catania degli anni Sessanta. La svolta è arrivata con la nascita del Teatro Stabile, nel quale ha recitato per tanti anni in ruoli per lo più comici, spesso in siciliano. Famosi i suoi duetti con Pippo Pattavina.

Come caratterista ha preso parte a una quindicina di film, fra i quali Mimì metallurgico ferito nell’onore di Lina Wertmüller, Porte aperte di Gianni Amelio e La matassa di Ficarra e Picone. Dal 2008 è direttore artistico del Teatro Brancati di Catania, dal 2021 è nel cast della serie televisiva Makari, nella parte del padre del protagonista.

“Nel giorno del suo novantesimo compleanno facciamo con gioia e orgoglio gli auguri a un grande siciliano, un grande artista che ha reso la nostra città e la nostra terra, in Italia e nel mondo, il palcoscenico della sua contagiosa umanità e della sua sublime, irresistibile, altissima comicità”, dice il sindaco Enrico Trantino.

“Maschera unica e grandiosa di un teatro sempre vivo nei cuori del pubblico, ambasciatore del buon umore, giocoso interprete di capolavori siciliani che hanno risuonato con singolare eccellenza presso le platee internazionali.