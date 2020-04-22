IL GRUPPO DONATORI VOLONTARI SANGUE DI PATERNO’ - FIDAS NON SI FERMA MAI!

Siamo tutti consapevoli delle enormi difficoltà che stiamo attraversando in questo difficile periodo, ma la nostra attività non può consentire battute d’arresto, proprio perché più che mai oggi è nece...

Siamo tutti consapevoli delle enormi difficoltà che stiamo attraversando in questo difficile periodo, ma la nostra attività non può consentire battute d’arresto, proprio perché più che mai oggi è necessario un più consistente rifornimento di sangue.

I nostri donatori, anche se ormai è assodato, continuano a dimostrare spirito di solidarietà nei confronti dei più deboli. Prova ne sia che le raccolte effettuate nei giorni di Sabato 18 a Randazzo e Domenica 19 a Bronte hanno fornito un solido apporto al Servizio Trasfusionale di Paternò. Le raccolte sono state effettuate nel massimo rispetto delle normative imposte dai vari decreti ministeriali adottando anche il sistema della programmazione dell’orario per evitare assembramenti e lunghe code.

Tutto si è svolto all’insegna della massima serenità: la sede di Randazzo sabato 18 aprile ha fornito 28 sacche ed ha registrato 4 predonazioni; i donatori di Bronte la domenica hanno effettuato 33 donazioni e 5 predonazioni.

A tutti loro va il nostro Grazie di cuore. Malgrado tutto l’altruismo esiste ancora e questa ne è la prova.