IL KAOS INCANTA LA NOTTE DI TAORMINA, LO YACHT DEI SOGNI DA 275 MILIONI DI EURO
Spettacolo di luci la notte scorsa a Taormina (Messina), nella baia della frazione di Villagonia.Protagonista è stato il 'Kaos', un lussuoso yacht di 110 metri da 275 milioni di euro.Un momento questo...
Spettacolo di luci la notte scorsa a Taormina (Messina), nella baia della frazione di Villagonia.
Protagonista è stato il 'Kaos', un lussuoso yacht di 110 metri da 275 milioni di euro.
Un momento questo che ha incuriosito i tanti ospiti della cittadina siciliana. In questi giorni il 'Kaos' sta dando spettacolo per le sue preziose ed eleganti linee.
Tra le sue curiosità vi è quella di essere stata la più grande imbarcazione di questo tipo realizzata nei Paesi Bassi. A bordo oltre all'elicottero, che puó essere adoperato per il rifornimento nel corso delle lunghe traversate, dispone anche di un ospedale per le cure del personale di bordo.