IL LABRADOR “IVAN” FIUTA LA MARIJUANA IN CASA DEL PUSHER: UN ARRESTO

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza il 29enne catanese Salvatore CRISTAUDO, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stup...

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza il 29enne catanese Salvatore CRISTAUDO, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri sera, al termine di una breve ma proficua attività info investigativa, i militari sono entrati in quell’abitazione di Stradale Cravone dove, grazie al prezioso fiuto del Labrador “Ivan” del Nucleo Cinofili di Nicolosi (CT), sono riusciti a scovare e sequestrare: 100 grammi di marijuana già suddivisa in dosi, nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare la droga da porre in commercio.

L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.