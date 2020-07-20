IL LEO CLUB PATERNÒ PREMIERÀ GLI STUDENTI MERITEVOLI DEI LICEI

Mercoledì 22 luglio 2020 ore 11:45, presso i locali della Biblioteca Comunale di Paternò in via Monastero, il Leo Club Paternò premierà gli studenti meritevoli del Liceo Classico Statale Mario Rapisar...

Mercoledì 22 luglio 2020 ore 11:45, presso i locali della Biblioteca Comunale di Paternò in via Monastero, il Leo Club Paternò premierà gli studenti meritevoli del Liceo Classico Statale Mario Rapisardi, Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi, Istituto Statale Francesco De Sanctis, Istituto Tecnico Economico Statale Gioacchino Russo, Istituto d’Istruzione Superiore Statale Francesco Redi.

Segnatamente, il Leo Club Paternò donerà la somma complessiva di euro 1.900,00, premiando, attraverso la donazione di una borsa di studio di euro 380,00 cadauno, uno studente meritevole per ogni Liceo/Istituto Statale di Paternò dell’ultimo anno e diplomato nell’anno scolastico 2019-2020 che si sia distinto per ragioni di merito e reddito.

Con quest’iniziativa il Leo Club Paternò, in linea con l’incontro pubblico organizzato a Paternò dal titolo “Il futuro…è giovane?” dello scorso 8 novembre 2019, continua a portare avanti, anche alla luce dalla grave crisi economica provocata dall’emergenza Covid-19, la promozione dello studio e il riconoscimento del merito quale strumento di miglioramento e crescita della società.