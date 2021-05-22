IL LUNGOMARE DI CATANIA SARÀ INTITOLATO A FRANCO BATTIATO

“Il Lungomare lavico di Catania sarà intitolato a Franco Battiato”.Lo ha reso noto il sindaco Salvo Pogliese, annunciando la decisione dell’Amministrazione Comunale, nel giorno del lutto cittadino, di...

Lo ha reso noto il sindaco Salvo Pogliese, annunciando la decisione dell’Amministrazione Comunale, nel giorno del lutto cittadino, di dedicare al grande artista scomparso ieri uno dei luoghi simbolo della Città di Catania.

“La spettacolarità del nostro lungomare che unisce visivamente l’Etna con il mare Ionio, nel contesto della roccia lavica delle antiche eruzioni del nostro Vulcano - ha spiegato Pogliese - diverrà simbolo di un uomo, un artista che ha interpretato magnificamente i valori della natura travalicando i confini della Sicilia e dell’Italia per la sua innata capacità di cogliere i sentimenti più profondi dell’umanità. La grande emozione che ha suscitato in tutta l’Italia la morte di Franco Battiato -ha aggiunto il primo cittadino di Catania- ci ha convinti che per ricordare una personalità che ha segnato i sentimenti di generazioni di cittadini, era necessario intestargli un luogo che ne ricordasse la grandezza artistica e di innamorato della nostra città, che per il suo straordinario talento lo aveva adottato da fin giovanissimo”.

Il sindaco ha anche fatto sapere che nel Lungomare verrà posizionata una grande immagine di Franco Battiato realizzata da artisti della street art e che l’intitolazione del Lungomare al genio musicale siciliano, non modificherà i toponimi esistenti.

Il primo cittadino di Catania ha infine annunciato che l’intitolazione del Lungomare non preclude che altri luoghi della città, evocativi dal punto di vista artistico culturale e naturalistico, vengano dedicati a Franco Battiato.