Il M5S ripulisce la Sorgente delle Lavandaie: “Metteremo anche una targhetta”

95047.it Gli attivisti del Movimento 5 Stelle ed alcuni residenti, insieme per bonificare la storica “Sorgente delle lavandaie”. E’ accaduto nelle scorse con la pulizia del verde che si trova tutt’attorno nel quartiere di via Fonte Maimonide. “Considerando che da parte dei cittadini c’è un desiderio di recuperare, attraverso la valorizzazione della sorgente, quella memoria storica che la contraddistingue e che purtroppo il degrado e l’assenza delle istituzioni stanno ormai cancellando nella città di Paternò”, spiegano gli attivisti.

Ma i rappresentanti pentastellati vogliono andare oltre, provando ad installare una targa che riporti il nome della Sorgente: “Crediamo fermamente che attraverso piccoli gesti di civiltà si possa cambiare in meglio la Città e facendosi, ancora una volta, portavoce delle istanze dei cittadini, nei prossimi giorni presenterà una richiesta agli uffici comunali, chiedendo l’autorizzazione per poter collocare nella sorgente una targa permanente e che tale etichetta sarà un dono dei cittadini alla città e quindi a costo zero per l’amministrazione e le casse comunali”.