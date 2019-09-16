95047

A cura di Redazione Redazione
16 settembre 2019 18:13
IL MAIALINO AL GUINZAGLIO PER LE STRADE DI ROMA -
Strane ma vere
VIDEO. A passeggio con un maiale a viale Buozzi. Vi mostriamo il video virale

Un porcellino che si comporta come un docile cagnolino. La storia del maialino Dior - «come lo stilista» precisa a gran voce la proprietaria - a guinzaglio per viale Bruno Buozzi, storica via del quartiere residenziale dei Parioli, continua a stupire passanti e automobilisti nonostante la sua presenza in città non sia un’assoluta novità per i romani. Sui social, in questi giorni, circolano diversi video virali sugli ultimi avvistamenti nella zona nord della città. E per una volta non si tratta di maiali e cinghiali allo stato brado a caccia di rifiuti per le periferie romane.

