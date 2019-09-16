IL MAIALINO AL GUINZAGLIO PER LE STRADE DI ROMA

VIDEO. A passeggio con un maiale a viale Buozzi. Vi mostriamo il video viraleUn porcellino che si comporta come un docile cagnolino. La storia del maialino Dior - «come lo stilista» precisa a gran voc...

VIDEO. A passeggio con un maiale a viale Buozzi. Vi mostriamo il video virale

Un porcellino che si comporta come un docile cagnolino. La storia del maialino Dior - «come lo stilista» precisa a gran voce la proprietaria - a guinzaglio per viale Bruno Buozzi, storica via del quartiere residenziale dei Parioli, continua a stupire passanti e automobilisti nonostante la sua presenza in città non sia un’assoluta novità per i romani. Sui social, in questi giorni, circolano diversi video virali sugli ultimi avvistamenti nella zona nord della città. E per una volta non si tratta di maiali e cinghiali allo stato brado a caccia di rifiuti per le periferie romane.