IL MALTEMPO NON SI PLACA: NUOVA ALLERTA METEO PER LA SICILIA

Non accenna a placarsi il maltempo in Sicilia. La Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo per la giornata di domani, martedì 3 settembre.

La perturbazione di origine atlantica, già attiva sulle nostre regioni settentrionali con precipitazioni temporalesche, interesserà nel corso della prossima notte, gran parte delle regioni centro-meridionali peninsulari, in particolar modo quelle del medio e basso versante adriatico.

L’avviso prevede dalla notte di oggi, lunedì 2 settembre, il persistere di precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna e Marche.

Dalle prime ore di domani, 3 settembre, si prevedono precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Lazio orientale, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per domani, martedì 3 settembre, allerta arancione su gran parte dell’Abruzzo e del Molise e sulla Puglia settentrionale; allerta gialla sui restanti bacini abruzzesi e pugliesi, oltre che in Calabria, Basilicata, parte dell’Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Sicilia, Umbria, Veneto e sui settori occidentali del Molise per rischio idraulico, idrogeologico e temporali.