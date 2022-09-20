IL MALTEMPO TORNA IN SICILIA, ALLERTA GIALLA IN SEI PROVINCE PER MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE

E'allerta meteo domani 21 settembre su mezza Sicilia. Si chiude questo periodo di caldo africano e da questa notte infiltrazioni di aria fresca daranno luogo a instabilità con rovesci e temporali. La...

E'allerta meteo domani 21 settembre su mezza Sicilia. Si chiude questo periodo di caldo africano e da questa notte infiltrazioni di aria fresca daranno luogo a instabilità con rovesci e temporali. La protezione civile regionale ha emesso già per domani un allerta meteo gialla per precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali e tirrenici centro-orientali, accompagnate da vento di grecale.

In realtà, secondo le previsioni del tempo dei più importanti siti meteo italiani, sarà giovedì il giorno maggiormente critico con temporali anche intensi previsti tra Catanese e Messinese e localmente sul Nisseno. Tempo più soleggiato sui restanti settori dell'Isola.