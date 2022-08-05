IL MARE È SEMPRE PIÙ CALDO IN SICILIA, IL METEOROLOGO: «COSÌ AUMENTA IL RISCHIO URAGANI NEL MEDITERRANEO»

Mar Tirreno 'bollente' come ai Tropici: con 30 gradi di valore massimo (registrato al Sud, ed in particolare alle isole Eolie), ha infatti registrato temperature record.Lo fa sapere Claudio Tei, meteo...

Lo fa sapere Claudio Tei, meteorologo del Consorzio Lamma-Cnr, precisando che a causare queste temperature così alte dell'acqua, rilevati all'infrarosso dai satelliti, sono le continue ondate di calore e l'assenza di piogge ormai da diversi mesi. Valori più contenuti, anche se sempre alti- ha sottolineato Tei - si registrano sull'Adriatico e sul Mar Ligure, dove si registrano temperature di 27-28 gradi.

Col mare più caldo aumenta il rischio di uragani.

La temperatura dei mari italiani che ha raggiunto punte di 29-30°C è una minaccia per lo sviluppo di uragani, una volta che il bel tempo finirà. E' l'allarme di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, che paventa il pericolo di "temporali marittimi più forti appena arriverà una perturbazione. Il calore del mare, infatti - spiega - si trasformerà in energia per lo sviluppo di nubifragi e/o altri fenomeni violenti. Con acque marine ad oltre 26,5°C è più probabile la formazione di Tropical Like Cyclones, piccoli uragani anche sul Mar Mediterraneo". Negli ultimi anni infatti, con l'aumento della temperatura dell'acqua del Mar Mediterraneo, si sono avuti a ripetizione TLC, anche definiti Uragani Mediterranei o Medicane: 28 ottobre 2021, Apollo; 17 settembre 2020, Ianos (sulla Grecia), 11 novembre 2019, Detlef ad ovest della Sardegna, 28 settembre 2018, Zorbas a sud della Sicilia e così via con una frequenza che è aumentata sensibilmente a causa dei mari sempre più caldi.

Le temperature dei mari italiani, ricorda iLMeteo.it, hanno raggiunto i 10 gradi in più rispetto alle coste californiane. Il clima 'impazzito', con la continua estrema espansione dell'anticiclone nordafricano verso il Mediterraneo, "ha causato un aumento della temperatura dell'acqua fino a valori bollenti, eccezionali". ILMeteo.it parla di 5-6 gradi oltre la norma e ricorda che, secondo l''Agenzia Europea dell'Ambiente, "stiamo assistendo ad un aumento della temperatura dei mari da più di un secolo. In particolare - precisa - il Mar Mediterraneo, solo negli ultimi 20 anni, ha fatto registrare un aumento medio di oltre 0,5°C, un valore molto alto a dispetto di quello che sembra".

Nel mondo, ricorda iLMeteo.it, acque tropicali leggermente più calde delle 'nostre', oltre i 30°C e fino a 32-33°C, attualmente si registrano nel Mar Rosso, nel Golfo Persico, nel Golfo del Bengala e nel Mar Cinese Meridionale.

Secondo Tedici, Il calore del sole, l'assenza di perturbazioni o di temporali forti sul mare e l'assenza di venti freschi da Nord hanno bloccato il rimescolamento dell'acqua, non permettendo il raffreddamento superficiale del mare.