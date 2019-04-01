IL MESSAGGIO DOPO IL FEMMINICIDIO DI CATENANUOVA: IN UN MESSAGGIO VOCALE: “NON POSSO VENIRE, HO UCCISO MIA MOGLIE”

“Buongiorno, Peppe Click. Mi dispiace per il raduno. Non posso venire più: ho ucciso mia moglie. Mi dispiace”. Filippo Marraro ha affidato la sua confessione a un messaggio vocale. Destinatario un ami...

“Buongiorno, Peppe Click. Mi dispiace per il raduno. Non posso venire più: ho ucciso mia moglie. Mi dispiace”. Filippo Marraro ha affidato la sua confessione a un messaggio vocale. Destinatario un amico di Agrigento, Peppe Nobile, da tutti conosciuto come “Click”, il nome del suo negozio di informatica.

Nobile è anche l’animatore del club TMax, il modello di uno scooter della Yamaha, e tra gli organizzatori di motoraduni in Sicilia ai quali Marraro non mancava mai.

Partecipava di solito con il figlio adolescente. E si era iscritto anche per il raduno che il club ha organizzato il 7 aprile a Siracusa. Pare che l’assenza forzata fosse per lui un cruccio impellente. E per questo alle 9 di mattina ha mandato a “Peppe Click” un messaggio per spiegare l’imprevisto e per scusarsi.

Con un finale drammatico: “Addio, addio a tutti. Scusatemi di tutto”. Nobile non credeva al contenuto del messaggio.

L’omicidio nelle campagne dell’Ennese, davanti alla casa dei genitori di lei. Poco prima che la signora andasse a lavorare, era impiegata in uno studio, l’ex marito è andato a prenderla sotto casa, dove convivevano con i due figli. Insieme in auto, secondo le indagini dei carabinieri coordinate dal comandante provinciale Saverio Lombardi, il marito le ha sparato due colpi di pistola al petto. La signora è morta subito.

“Filippo – dice – era una persona educata, socievole, affettuosa. Un amicone”. Ha subito sperato che fosse un “pesce d’aprile”. Ma, riascoltando l’audio, è stato colto da un sospetto: il tono della comunicazione era un po’ alterato. Facile collegarlo a una recente confidenza: “Mia moglie mi ha lasciato”. E’ subito andato in questura, gli è stato chiesto di chiamare il 113. Ed è partito l’allarme. “Speravo che fosse una richiesta di aiuto”.

Mezz’ora dopo un operatore delle forze dell’ordine lo ha invece chiamato: “E’ tutto vero”.