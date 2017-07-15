IL MILAN A CATANIA IN AMICHEVOLE il 9 AGOSTO CONTRO IL REAL BETIS

Il Milan tornerà a giocare una partita all’Angelo Massimino di Catania. La data dell’incontro è fissata per mercoledì 9 agosto alle ore 20.45 e vedrà i rossoneri di fronte agli spagnoli del Real Betis...

Il Milan tornerà a giocare una partita all’Angelo Massimino di Catania. La data dell’incontro è fissata per mercoledì 9 agosto alle ore 20.45 e vedrà i rossoneri di fronte agli spagnoli del Real Betis.

Il test-match a Catania, per Donnarumma e compagni, arriverà dopo la tournée cinese e l’esordio ufficiale nei preliminari di Europa League.

La partita sarà trasmessa da Canale5

ECCO IL COMUNICATO DELLA SOCIETÀ'

Il 9 agosto alle ore 20.45 il Milan sarà protagonista di un'altra affascinante amichevole dal sapore internazionale. Allo stadio Massimino di Catania i rossoneri affronteranno il Real Betis.

La partita contro la formazione spagnola, che arriva al termine dell'International Champions Cup in Cina e dopo i preliminari di Europa League, per la squadra guidata da Vincenzo Montellarappresenta un ulteriore e importante test atletico in preparazione dell'avvio del campionato.

La prevendita dei biglietti per Milan-Real Betis sarà attiva su www.listicket.com