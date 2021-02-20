IL MINISTERO DELLA SALUTE: "RITIRATE LE U-MASK DAL MERCATO

Il ministero della Salute ha disposto lo stop alla vendita e il ritiro dal mercato per le mascherine U-Mask.La decisione è presa dopo che i Nas di Trento avevano segnalato che le mascherine erano stat...

A cura di Redazione 20 febbraio 2021 15:27

