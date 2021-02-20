95047

20 febbraio 2021 15:27
IL MINISTERO DELLA SALUTE: "RITIRATE LE U-MASK DAL MERCATO
Il ministero della Salute ha disposto lo stop alla vendita e il ritiro dal mercato per le mascherine U-Mask.

La decisione è presa dopo che i Nas di Trento avevano segnalato che le mascherine erano state validate come dispositivi medici da un laboratorio che era privo di autorizzazione.

Pertanto, il ministero sottolinea che le U-Mask non possono essere considerate dispositivi medici e che quindi si riscontrano potenziali rischi per la salute.

Tra le priorità vantate dalla mascherina biotech, c'era non solo la possibilità di riutilizzarla, ma anche che il dispositivo avrebbe bloccato i contaminanti dell'aria sulla superficie della maschera stessa per poi distruggerli all'interno del filtro.

A metà febbraio l'Antitrust aveva avviato un procedimento contro la promozione e la vendita delle mascherine U-Mask perché "verrebbe enfatizzata l'efficacia di questi dispositivi con modalità ingannevoli e aggressive, sfruttando indebitamente la situazione di emergenza sanitaria in corso per indurre il consumatore a comprare a prezzi elevati il prodotto reclamizzato".

