IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE VALDITARA: “VIA I CELLULARI DALLE CLASSI NELLE ORE DI LEZIONE”

Via i cellulari in classe durante le ore di lezione".Prosegue dritto sulla via del rigore il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che sui social raccoglie le critiche per alcune...

Via i cellulari in classe durante le ore di lezione".

Prosegue dritto sulla via del rigore il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che sui social raccoglie le critiche per alcune dichiarazioni in cui, rilanciando i lavori socialmente utili da comminare agli studenti violenti, esalta "l'umiliazione" come fattore fondamentale di "crescita".

Affermazioni sulle quali il ministro poi precisa di aver usato "un termine inadeguato": "mi dispiaccio io per primo", confermando tuttavia il messaggio ai ragazzi, di "imparare l'umiltà di chiedere scusa".

"Ho usato al momento un termine sicuramente inadeguato, confermo il messaggio: imparare l'umiltà di chiedere scusa", ha detto Valditara. "Nel video del convegno di Direzione Nord a Milano ho utilizzato un termine che non spiega affatto il senso del mio ragionamento. Stavo intervenendo su un episodio oggettivamente intollerabile, quello di uno studente che ha preso a pugni una professoressa. Ho affermato che sospendere per un anno quel ragazzo non ha molto senso, molto meglio responsabilizzarlo facendogli svolgere lavori socialmente utili alla comunità scolastica". "In questi casi - ha aggiunto il ministro - ero e rimango pienamente convinto che realizzare il proprio errore, imparare l'umiltà di chiedere scusa, affrontare il senso del limite e della responsabilità delle proprie azioni sia un passaggio denso di significato formativo e culturale. Ammettere i propri errori significa realizzare che la realtà è più grande del proprio Io. È un tema di cui talmente avverto l'urgenza, da persona prima che da ministro, che al momento mi ha fatto utilizzare un termine sicuramente inadeguato, cosa di cui mi dispiaccio io per primo", ha aggiunto. "Riconfermo, invece, totalmente il senso del messaggio: alla società dell'arroganza occorre rispondere con la valorizzazione della cultura del rispetto e del limite e con la riscoperta del valore fondamentale dell'umiltà", ha concluso Valditara.

"Via i cellulari dalle classi nelle ore di lezione", le parole del ministro intervistato da Monica Setta nel programma il Confronto in onda. La proposta, ha spiegato il ministro, va nella direzione di garantire a studenti e un docenti un tempo di studio in classe senza distrazioni. Valditara ha ribadito nel programma la sua ipotesi di togliere il reddito di cittadinanza ai giovani percettori che non hanno nemmeno l'obbligo scolastico. "O colmano il gap" ha detto il ministro "o perdono il reddito". Valditara è tornato quindi anche sulla sua proposta di prevedere lavori socialmente utili per quegli studenti che si rendono protagonisti di gravi casi di bullismo o violenza. "Bisogna tornare al merito ed in questa chiave la Grande alleanza che propongo anche ad imprese e sindacati sarà un metodo essenziale per superare pure il gap competitivo di cui soffre l'istruzione tecnico professionale italiana rispetto ad altri paesi internazionali". D'accordo con il ministro si è detto Giovanni Brugnoli, vicepresidente di Confindustria con la delega al capitale umano, altro ospite della trasmissione. Tra i prossimi terreni di impegno di Valditara la semplificazione e l'edilizia scolastica.