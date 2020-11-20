IL MINISTRO SPERANZA FIRMA ORDINANZA: LA SICILIA RESTA “ZONA ARANCIONE”

Un’ordinanza, firmata oggi dal ministro della Salute Roberto Speranza, rinnova le misure già adottate per il contenimento del contagio nelle regioni di Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e...

Un’ordinanza, firmata oggi dal ministro della Salute Roberto Speranza, rinnova le misure già adottate per il contenimento del contagio nelle regioni di Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta.

L’ordinanza, che entrerà in vigore a partire dalla giornata di oggi, prevede, quindi, che restino rosse Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta mentre la Puglia e la Sicilia, discusse nelle ultime giornate e in bilico verso il rosso, resteranno arancioni.

La nuova ordinanza, precisa una nota del Ministero, è valida fino allo scadere del Dpcm attualmente in corso, previsto per il 3 dicembre, ma la possibilità di nuova classificazione entro diverse fasce di rischio rimane sempre presente.