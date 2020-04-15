Dopo la pubblicazione del Decreto liquidità in Gazzetta Ufficiale, il ministero dello Sviluppo economico "si è adoperato per rendere immediatamente attuative le misure approvate in favore di imprese,...

Dopo la pubblicazione del Decreto liquidità in Gazzetta Ufficiale, il ministero dello Sviluppo economico "si è adoperato per rendere immediatamente attuative le misure approvate in favore di imprese, artigiani, autonomi e professionisti". È quanto riferisce lo stesso Mise in una nota spiegando che "è già disponibile on line sul sito 'fondidigaranzia' il modulo per la richiesta di garanzia fino a 25 mila euro, che il beneficiario dovrà compilare e inviare per mail (anche non certificata) alla banca o al confidi al quale si rivolgera' per richiedere il finanziamento".

Per ridurre i tempi di attuazione, spiega il Mise, era stata gia' inviata alla Commissione Ue, ancor prima dell'approvazione del decreto legge, la notifica con la quale era stata richiesta l'autorizzazione ad adottare questi nuove regole di aiuti di stato e che oggi ha ricevuto il tempestivo via libera da Bruxelles. Il Mise e Mediocredito Centrale, gestore del Fondo di Garanzia, stanno inoltre lavorando insieme all'Associazione bancaria italiana e ai principali istituti di credito per rendere attivi e disponibili, in tempi brevi, tutti i sistemi informatici e la modulistica necessaria alla richiesta di garanzia per i beneficiari delle misure, che si prevedono numerosi.

Il ministero sta anche lavorando per accelerare le istruttorie bancarie "con l'obiettivo di ridurre a pochissimi giorni il tempo di attesa tra la richiesta di finanziamento e l'accredito delle somme richieste sul proprio conto corrente".