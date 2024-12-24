IL NATALE IN SICILIA SARÀ GELIDO: NEVE A QUOTE COLLINARI, TEMPORALI E VENTI FORTI PER IL 24 DICEMBRE

L’arrivo di una massa d’aria fredda di origine Artica marittima porterà condizioni di forte instabilità in tutta la Sicilia per tutto il periodo natalizio. Martedì 24 dicembre, il tempo sarà perturbat...

L’arrivo di una massa d’aria fredda di origine Artica marittima porterà condizioni di forte instabilità in tutta la Sicilia per tutto il periodo natalizio. Martedì 24 dicembre, il tempo sarà perturbato con un contributo significativo di aria gelida proveniente prima dalla Groenlandia, poi dal Mar di Norvegia, e infine dai Balcani. La retrogressione di questa massa d'aria fredda tra Natale e Santo Stefano intensificherà ulteriormente le condizioni meteo già instabili.

L'intero territorio siciliano, in particolare i settori settentrionali, sarà caratterizzato da un'alta probabilità di forti temporali, grandinate e nevicate. Le nevicate interesseranno le zone collinari, con la quota neve che oscillerà tra i 400 e i 700 metri, ma durante i fenomeni più intensi, non sono esclusi fiocchi anche a quote più basse. Le temperature saranno in ulteriore diminuzione, accentuando la sensazione di freddo.

I venti saranno forti, di origine settentrionale, con raffiche di burrasca che potranno raggiungere anche i 80/90 km/h, specialmente sul mar Tirreno e sullo stretto di Sicilia. In queste aree, la forza dei venti sarà tale da creare disagi, con il rischio di mareggiate lungo le coste esposte. I mari saranno molto mossi o agitati, con il Tirreno e lo Stretto di Sicilia che risulteranno particolarmente turbolenti, con onde superiori ai 5 metri al largo.

La giornata di martedì 24 dicembre sarà segnata da condizioni meteo difficili in tutta la Sicilia, con forte instabilità, nevicate a quote collinari e venti intensi. Si raccomanda cautela, soprattutto per chi si trova sulle coste e sulle aree montane, a causa delle condizioni meteo avverse. Il periodo natalizio continuerà sotto l’influenza di questa massa d’aria gelida, portando con sé freddo e maltempo anche per i giorni successivi.