IL NEOMELODICO ANDREA ZETA TORNA IN LIBERTÀ, GIP DISPONE LA SCARCERAZIONE
Ha "salutato" la libertà e i suoi fan con una diretta su Facebook ieri sera. Filippo Zuccaro, in arte Andrea Zeta, è stato scarcerato su disposizione del gip che ha accolto la richiesta dei suoi legali.
Il cantante neomelodico si trovava, dalla fine di marzo, nel carcere di Bicocca a seguito dell'operazione "Zeta" che aveva portato a 14 arresti tra presunti appartenenti al clan Santapaola - Ercolano.
Diversi i reati contestati tra cui associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, intestazione fittizia di beni, usura, detenzione e porto illegale di armi da fuoco e detenzione e spaccio di stupefacenti.
Il neomelodico, figlio del boss ergastolano Maurizio Zuccaro, era finito nella rete degli inquirenti a causa degli affari che ruotavano attorno alla security dei locali e alla gestione di altre attività commerciali.