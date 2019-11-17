IL NONNO PIÙ GIOVANE D’ITALIA È DI FIUMEFREDDO E HA SOLO 36 ANNI

Antonino Mignemi, originario di Fiumefreddo, potrebbe essere il nonno più giovane d’Italia. «Navigando su internet e cercando notizie, ho appreso che vi erano indicati i nomi dei nonni più giovani d’I...

Antonino Mignemi, originario di Fiumefreddo, potrebbe essere il nonno più giovane d’Italia. «Navigando su internet e cercando notizie, ho appreso che vi erano indicati i nomi dei nonni più giovani d’Italia. Solo quando ho verificato l’età della coppia, ho capito che il nonno più giovane d’Italia ero io e volevo renderlo noto».

In altre parole i nonni più giovani d’Italia, originari di Squinzano, sono stati battuti da Mignemi.

Gli ex nonni più giovani d’Italia avevano rispettivamente 38 e 35 anni al momento della nascita del nipote.

Meno giovani rispetto a Mignemi che aveva 36 anni al momento della nascita della nipote Eleonora.

Il nuovo nonno più giovane d’Italia è diventato padre a 17 anni quando la sua ex compagna ne aveva 15. E’ allora che è nata Chiara. A sua volta Chiara ha concepito sua figlia all’età di 18 anni.+

Fonte e foto di copertina LASICILIA.IT