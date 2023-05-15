IL NUOVO FILM DI FICARRA E PICONE SARA' GIRATO A CATANIA

Si scrive “Fic & Pic 8” ma si legge “Ficarra e Picone ottavo film – Catania”. Sarà il capoluogo etneo, sempre più richiesto per set cinematografici e televisivi, ad ospitare dal 22 maggio le ripre...

Una produzione Tramp Limited, in pieno stile “Ficarra e Picone”, che vedrà Catania ancora una volta protagonista.

Dopo la positiva esperienza del film “La matassa”, i due autori e interpreti “palermitani” tornano a girare nel capoluogo “rivale”, avvalendosi della collaudata collaborazione del Comune e della sua Film Commission.

La macchina organizzativa e la troupe, che annoverano tanti professionisti siciliani, sono già al lavoro in una città che brulica di macchine da presa e set allestiti in lungo e in largo per vie e quartieri, sia per la serie tv “Vanina Guarrasi” (quattro mesi di lavorazione, con interpreti principali Giusy Buscemi e Giorgio Marchesi), sia per diversi altri progetti audiovisivi: documentari, corto e lungometraggi, programmi tv.

Gli interventi e le attività funzionali alla realizzazione del film con Salvo Ficarra e Valentino Picone, per otto settimane di riprese con quartier generale nella zona di piazza Santa Maria di Gesù, sono state definite nel corso di una conferenza di servizi nel Palazzo degli Elefanti, coordinata dal capo di Gabinetto del Comune.

Sono numerosi i servizi e i siti (a partire dal palazzo della cultura per i casting) che l'Amministrazione ha messo a disposizione: la produzione si farà eccezionale veicolo di promozione del set Catania anche oltre i confini nazionali, con un importante “ritorno” previsto sia in termini di immagine per la città sia in termini di economia e turismo per tutto il territorio.

Massimo riserbo sulla storia e sul cast, a partire dal regista, ma la sigla “Fic & Pic” è una garanzia.