IL PAPA A SORPRESA VA IN UN NEGOZIO DI DISCHI DI UNA VECCHIA AMICA

Blitz a sorpresa del Papa in un negozio di dischi a Roma. E' accaduto oggi, quando, alle 19.10, Bergoglio, a quanto apprende l’Adnkronos, è entrato nel negozio Magic sound, in via della Minerva, al Pantheon, dove si è intrattenuto per un po' di tempo parlando con la proprietaria, che è una sua amica da tempo.

Nel negozio era presente anche la figlia della proprietaria con il marito: Francesco non ha comprato nulla ma ha voluto benedire il negozio, ristrutturato da poco.

Non è la prima volta che il Pontefice fa un blitz fuori dal Vaticano. A dicembre 2016 Francesco uscì dal Vaticano per recarsi in un negozio di sanitari in via del Gelsomino, a due passi da casa Santa Marta, dove acquistò scarpe. Due anni dopo, sempre a dicembre, si recò nella centralissima via del Babbuino nello storico negozio di ottica per cambiare le lenti ai suoi vecchi occhiali.

El Papa, en una tienda de discos de Roma pic.twitter.com/U1KfQarb6R — Javier Martínez-Brocal (@javierMbrocal) January 11, 2022

(foto Javier Martinez-Brocal/Rome Reports)