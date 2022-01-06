IL PAPA: "TANTE COPPIE NON HANNO FIGLI PERCHÉ NON VOGLIONO, O UNO E NON DI PIÙ" MA HANNO "CANI E GATTI CHE OCCUPANO IL POSTO DEI FIGLI

Il Papa chiede alle istituzioni di semplificare l'iter per le adozioni.

"Non bisogna avere paura di scegliere la via dell'adozione, di assumere il 'rischio' dell'accoglienza".

"Auspico che le istituzioni siano sempre pronte ad aiutare in questo senso dell'adozione, vigilando con serietà ma anche semplificando l'iter necessario perché possa realizzarsi il sogno di tanti piccoli che hanno bisogno di una famiglia, e di tanti sposi che desiderano donarsi nell'amore", ha detto nell'udienza generale, proseguendo le catechesi su san Giuseppe, oggi focalizzando sull'aspetto di "padre putativo" di Gesù.

Il Papa è tornato anche a parlare dell' "inverno demografico": "Tante coppie non hanno figli perché non vogliono, o uno e non di più" ma hanno "cani e gatti che occupano il posto dei figli". "Questo negare la maternità e la paternità vi diminuisce, ci toglie umanità, la civiltà diviene più vecchia e senza umanità perché si perde la ricchezza della paternità e della maternità.

E soffre la patria che non ha figli". "Chiedo a San Giuseppe - ha proseguito - la grazie di svegliare le coscienze e pensare a questo: avere figli, la maternità e la paternità è la pienezza della vita di una persona". Generare figli o adottare "è un rischio ma più rischioso è non averne, negare la maternità e la paternità". "Un uomo che non sviluppa il senso della maternità gli manca qualcosa".

Infine Papa Francesco ha sottolineato che "viviamo in un'epoca di orfanità", "la nostra civiltà è un po' orfana, si sente questa orfanità". Il Papa ha invocato l'aiuto di San Giuseppe, "per risolvere il senso di orfanità che oggi ci fa tanto male"