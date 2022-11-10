IL PATERNERSE GAETANO GALVAGNO È IL NUOVO PRESIDENTE DELL'ARS

Un grosso vanto per Paternò, e per il giovane Gaetano Galvagno, 37 anni, da poco eletto presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana. Il più giovane presidente mai avuto nella storia dell’Ars. Il rap...

Un grosso vanto per Paternò, e per il giovane Gaetano Galvagno, 37 anni, da poco eletto presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana. Il più giovane presidente mai avuto nella storia dell’Ars.

Il rappresentante di Fratelli D’Italia è stato eletto alla seconda votazione con 43 voti. Mentre la prima votazione non aveva raggiunto il quorum, con soli 40 voti espressi.

Una grande soddisfazione per lui e per il suo partito, che è riuscito a spuntarla nonostante gli ostacoli che Miccichè ha cercato di mettere, magari sperando in una rielezione, e che oggi si ritrova ancora più solo in un Parlamento Siciliano che non lo ama. «Grazie a voi l’Ars ha eletto il presidente più giovane della storia, un primato che è motivo di grande emozione e responsabilità.

Un grande onore a cui mi auguro di essere degno» ha detto nel suo discorso Galvagno. Fratelli d’Italia, invece esce ancora più forte da una tornata elettorale che ha portato a Paternò il presidente del Senato, La Russa, il deputato Ciancitto, la deputata regionale Ardizzone, ed ora il Presidente dell’Ars e seconda carica della Regione Siciliana nell’on. Gaetano Galvagno.

Al neo presidente, e a tutti gli eletti di Paternò, vogliamo inviare l’augurio della nostra redazione, per una proficua attività politica.